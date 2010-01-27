Alzheimer'a karşı 'adaçayı'

T24 - Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. İlkay Orhan ve Doç. Dr. Mustafa Aslan, geleneksel tıpta kullanılan, halk arasında “adaçayı” ve “mahmude otu” olarak bilinen bitkiler üzerinde yaptıkları araştırmayla Alzheimer hastalığına çare olacak yeni imkânlar ortaya çıkardı.







İki bilimadamı, fareler üzerinde yaptıkları deneylerde adaçayı ve mahmude otunun, Alzheimer hastalığına bağlı hafıza iyileştirici özelliğini keşfettiler. Uluslararası bilim dergisi “Journal of Ethnopharmacology”de yayınlanarak kabul gören araştırmayı ilaca dönüştürmek için henüz Türkiye’deki ilaç firmalarından talep gelmediği belirtildi. Yalnızca Türkiye’de sayısı 500 bini bulan Alzheimer hastaları için umut olan ilacın üretilmesi, ekonomiyi de canlandıracak nitelikte. Söz konusu araştırma, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin 50. yıl kutlamaları için düzenlenen tez yarışmasında ödül aldı. Prof. Dr. İlkay Orhan, “Söz konusu bitkilerin özlerinin hafıza üzerine olumlu etkileri oldukları belirlendi. Diğer taraftan, bu özlerin oldukça yüksek antioksidan etki gösterdikleri tespit edilmiştir” dedi.