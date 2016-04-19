Alzheimer tedavisi için yeni umut protein enjeksiyonu

Bilim insanları, fareler üzerinde yapılan deneylerin umut verdiğini belirterek, protein enjeksiyonunun Alzheimer hastalığının semptomlarını ve ilerlemesini azaltabileceğini bildirdiler.

Glasgow Üniversitesi ile Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin yaptığı araştırmanın sonucu ABD Bilim Akademisi'nin yayın organı PNAS dergisinde yayımlandı.

Buna göre, fareler üzerinde yapılan deneylerde, IL 33 proteini enjeksiyonunun hafızayı güçlendirdiği ve Alzheimer hastalarında görülenlere benzer beyin depozitleri oluşmasını engellemiş gibi göründüğü belirtildi.

Tedavi kısa süre içinde insanlar üzerinde de denenmeye başlanacak, ancak uzmanlar gerçek Alzheimer hastalarına yardımcı olup olmayacağının anlaşılmasının yıllar sürebileceğini kaydediyorlar.

Kısaca IL 33 olarak anılan Interleukin 33, vücudun bağışıklık sisteminin özellikle beyinde ve omurilikte enfeksiyon ve hastalığa karşı savunma için ürettiği doğal bir protein.

Alzheimer hastalarının beyinlerindeki IL 33 miktarının sağlıklı yetişkinlere oranla daha az olduğu saptanmış durumda.



"İhtiyatlı olmak gerek"



Araştırmacılar, tedavi yöntemini beyinlerinde Alzheimer hastalığındakine benzer değişimler olacak şekilde üretilen farelerin üzerinde denedi.

Farelerin protein enjeksiyonundan sonra bir hafta içinde hafızalarının ve öğrenme yeteneklerinin aynı yaştaki normal farelerle aynı düzeye geldiği gözlendi.

Araştırmanın Glasgow Üniversitesi'ndeki bölümünü yürüten Prof. Eddy Liew, "deney sonuçları heyecan verici olmakla birlikte, laboratuar bulgularıyla, klinik deneyler arasında aşılması gereken uzun bir mesafe var" diyor.

"Tıpta o kadar çok sahte buluş yapıldığı iddia edildi ki, ihtiyatlı davranıp klinik bulgular elde edilene kadar sabretmemiz gerekecek."