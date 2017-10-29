T24 LogoT24 Logo
Gündem

Alzheimer hastası yaşlı kadından haber alınamıyor

Gürkan YILMAZ/CİDE (Kastamonu), (DHA) - KASTAMONU’nun Cide İlçesi’nde, kendisinden 2 gündür haber alınamayan alzheimer hastası 92 yaşındaki Naciye Uzun için arama çalışması başlatıldı

29 Ekim 2017 21:44

Gürkan YILMAZ/CİDE (Kastamonu), (DHA) - KASTAMONU’nun Cide İlçesi’nde, kendisinden 2 gündür haber alınamayan alzheimer hastası 92 yaşındaki Naciye Uzun için arama çalışması başlatıldı.
İlçeye bağlı Memiş Mahallesi’nde ailesiyle birlike oturan Naciye Uzun, 2 gün önce evde kimse yokken dışarı çıktı. Yaşlı kadının eve dönmemesi üzerine aile, durumu polise bildirdi. Alzheimer hastası kadın için polis, jandarma ve AFAD ekipleri, arama çalışması başlattı. Hayatından endişe edilen yaşlı kadının kırsal alandaki arama çalışmalarında, jandarmanın iz takip köpekleri de kullanıldı.

FOTOĞRAFLI

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Gürkan YILMAZCİDE Kastamonu DHAKASTAMONUnun CideNaciye UzunMemiş MahallesindeYaşlıAlzheimerAFADHayatındanFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24