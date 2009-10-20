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Yaşam

Alzheimer hastaları için fotoğraf makinesi

Microsoft tarafından tasarlanan ve bir Britanya firması tarafından geliştirilen fotoğraf makinası, hayatın her anını ölümsüzleştirecek.

20 Ekim 2009 03:00

Microsoft tarafından tasarlanan ve bir Britanya firması tarafından geliştirilen fotoğraf makinası, hayatın her anını ölümsüzleştirecek.

Gelecek yıl piyasaya çıkması beklenen ve aslında Alzheimer hastaları için tasarlanan fotoğraf makinası kordonuyla boyuna takılıyor.

Her 30 saniyede bir fotoğraf çekmesinin yanı sıra akselerometresi, ışık ve kızılötesi sensörü sayesinde çevreye yeni biri girdiğinde önünde, birisi durduğunda da görüntü alan fotoğraf makinası, hayatıyla ilgili arşiv yapmak isteyenler için ideal bir kayıt aracı olarak değerlendiriliyor.

1 gigabite kapasiteli, hafızasına 30 bin fotoğraf sığdırabilen fotoğraf makinasının 800 dolar (bin 300 TL) civarında satışa sunulması bekleniyor.

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