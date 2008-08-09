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Kültür-Sanat

Alvin Ailey dans topluluğu geliyor

Dünyanın en tanınmış dans topluluklarından Alvin Ailey American Dance Theater, 50. yıl turnesi kapsamında üç özel gösteri sahnelemek için Eylül ayında İstanbul'da olac

09 Ağustos 2008 03:00

Dünyanın en tanınmış dans topluluklarından Alvin Ailey American Dance Theater, 50. yıl turnesi kapsamında üç özel gösteri sahnelemek için Eylül ayında İstanbul'da olacak. Gösteriler, 17 Eylül Çarşamba, 18 Eylül Perşembe ve 19 Eylül Cuma günleri saat 20.30'da Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleşecek.

50 yılda 6 kıtada 71 ülkede 21 milyon izleyicinin karşısına çıkan Alvin Ailey American Dance Theater, İstanbul gösterilerinde 50 yılı aşkın süredir dünyanın dört bir yanında kapalı gişe sahneledikleri klasik baleden modern, caz ve etnik dansa kadar farklı tarzları bir araya getiren koreografileri "Night Creature", "Solo", "Love Stories" ve "Revelations"ı gospel, caz ve popüler müzikler eşliğinde sahneye taşıyacak.

Alvin Ailey önderliğinde bir grup Afrikalı-Amerikalı modern dansçı tarafından kurulan ve ilk performanslarından itibaren Amerikan dansının algılanışını tamamen değiştiren Alvin Ailey American Dance Theater tüm dünyada Amerika'nın en çok takdir edilen uluslararası kültür elçilerinden biri olarak da tanınıyor.

Alvin Ailey American Dance Theater'ın sanat direktörlüğünü Alvin Ailey'nin 1989'daki zamansız ölümünden bu yana vasiyeti üzerine koreograf Judith Jamison ve yardımcı sanat direktörü Masazumi Chaya sürdürüyor.

50. Yıl turnesine İstanbul'dan önce eylül ayının ilk haftasında Tel Aviv'de başlayacak olan Alvin Ailey American Dance Theater, İstanbul'daki üç gösterinin ardından Romanya, Yunanistan, İspanya ve İtalya'nın farklı şehirlerinde turneye devam edecek.

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