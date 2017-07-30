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Spor

Alves'den Neymar'a PSG daveti: Bu dünya cesurlara aittir

"İnsanların tavsiyelerinin onu delirttiğini biliyorum"

30 Temmuz 2017 17:17

Transfer sezonunda Juventus'tan ayrılıp, şaşırtıcı bir karar alarak eski hocası Pep Guardiola'nın çalıştırdığı Manchester City yerine PSG'ye transfer olan Dani Alves, PSG'ye transfer ihtimali dünya futbol gündemini sarsan Neymar'ı yeni kulübüne davet etti. 25 yaşındaki Brezilyalı ile her gün telefonda konuştuklarını belirten Alves, Neymar'a, "İnsanların tavsiyelerinin onu delirttiğini biliyorum. Bu dünya cesurlara aittir" diyerek eski takım arkadaşını transfer konusunda cesaretlendirdi.

Monaco'yla oynanan Süper Kupa maçının ardından konuşan Dani Alves, "Neymar'le neredeyse her gün telefonla görüşüyoruz" derken "Ancak futboldan çok hayatla ilgili konuşuyoruz" ifadesini kullandı.

Neymar'ı yönlendirmek gibi bir amacının olmadığını belirten 34 yaşındaki oyuncu "İnsanların tavsiye vererek onu delirttiğini biliyorum. Ona sadece cesur olması gerektiğini söyledim. Çünkü bu dünya cesurlara aittir" diye konuştu. 

Neymar'ın PSG'ye transfer olması halinde buna çok sevineceğini söyleyen 34 yaşındaki futbolcu, "Umarım transfer olur ancak Neymar'ın kararını etkileyecek hiçbir şey yapmayacağım" dedi.
 

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