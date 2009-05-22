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Dünya

Alvaro Uribe: Yeniden seçilmem uygun olmaz

22 Mayıs 2009 10:35

Kolombiya Devlet Başkanı Alvaro Uribe, gelecek yıl yapılacak seçimlerde yeniden aynı göreve seçilmesinin uygun olmayacağını söyledi.

2 dönemdir devlet başkanlığını yürüten Uribe, katıldığı bir ekonomik forumda siyasi geleceğiyle ilgili soruyu, yeniden seçilmeyi uygun görmediğini, çünkü ülkesinde birçok iyi liderin bulunduğu şeklinde yanıtladı.

Uribe, "genç neslin, iktidara yapışmış biri olarak kendisini hatırlamasını istemediğini, demokrasi için her zaman savaştığını" ifade etti.

Kolombiya Senatosu geçen salı, bir devlet başkanının 3 dönem aynı göreve seçilmesine yolu açacak teklifi kabul etmişti.

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