T24 LogoT24 Logo
Gündem

İletişim Başkanı Altun: Otoyol, mesafeyi o kadar kısaltmış ki Cumhurbaşkanımız dönüş yapmasa kendimizi bir anda Niğde'de bulacaktık

04 Eylül 2020 20:10

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bugün açılışı yapılan Ankara-Niğde otoyoluyla ilgili olarak "Mesafeyi o kadar kısaltmış ki Cumhurbaşkanımız dönüş yapmasa kendimizi bir anda Niğde'de bulacaktık" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kişisel Twitter hesabında bugün açılışı yapılan Ankara-Niğde otoyoluyla ilgili olarak paylaşımda bulundu.

Söz konusu paylaşımına bir video da ekleyen Altun, "Ankara-Niğde yolu mesafeyi o kadar kısaltmış ki Cumhurbaşkanımız dönüş yapmasa kendimizi bir anda Niğde'de bulacaktık" dedi.

TIKLAYIN Erdoğan, Ankara-Niğde Otoloyu'nun açılış töreninde konuştu

ETİKETLER

Fahrettin Altuniletişim bakanıniğdeotoyol niğde
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24