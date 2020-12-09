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Altun'dan 'Bakü' paylaşımı: Birileri Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle ülkemizin yaşadığı bu gururu gölgelemek istese de, biz buna müsaade etmeyeceğiz

09 Aralık 2020 15:11

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan ziyaretine ilişkin olarak, "Birileri Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle ülkemizin yaşadığı bu gururu gölgelemek istese de, biz buna müsaade etmeyeceğiz" paylaşımını yaptı. 

Altun paylaşımında, "Bakü'ye doğru yola çıktık. İnşallah birazdan Bakü'de olacak, yarın Zafer kutlamalarına katılacağız. Gerçek olan bu. Birileri Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle ülkemizin yaşadığı bu gururu gölgelemek istese de, biz buna müsaade etmeyeceğiz.Bu gurur bizim, bu gurur milletimizin" ifadesini kullandı. 

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