Altmaier: Türkiye daha Avrupalı davrandı



Almanya Başbakanlık Dairesi Başkanı ve Mülteci Politikaları Koordinatörü Peter Altmaier, mülteci krizinde Türkiye'nin bazı Avrupa Birliği ülkesinden daha güvenilir hareket ettiğini söyledi. Altmaier, Die Welt gazetesine verdiği demeçte, “Türkiye mülteci krizinde Avrupa'daki bazı ülkelerden daha Avrupalı davrandı” dedi.

Aynı zamanda Türkiye'nin bölgesindeki ülkelerin çoğundan daha demokratik bir hukuk devleti de olduğunu belirten Altmaier, bu bakımdan Türkiye ile somut işbirliği yapılmasının yararlı olacağını söyledi. Peter Altmaier, sınırlı sayıda Suriyeli mülteci alınmasının, Türkiye'den, iltica hareketlerinin yükünü tek başına taşıması istenemeyecek olması bakımından önem taşıdığını vurguladı.

Hafta başında Türkiye ile AB arasında temel çerçevesi üzerinde mutabakat sağlanan anlaşmayı ‘dönüm noktası' olarak tanımlayan Altmaier, “İlk kez, insani değerlerimizden fedakârlık yapmadan mülteci krizine çözüm bulma imkânına kavuşmuş oluyoruz”, dedi. Türkiye'den ilk kez böyle bir öneri geldiğini ifade eden Altmaier, bu sayede insan kaçakçılarının zararlı faaliyetlerinin tamamen önlenmiş olacağını söyledi.

Altmaier, “İnsan kaçakçısına para ödeyen mülteci iki gün sonra kendini yeniden Türkiye'de bulacağını ve parasının uçup gideceğini bilmeli. Bu anlaşmanın kararlı bir şekilde uygulanmasıyla mülteci akını derhal ve kalıcı bir şekilde sona erecektir” dedi.