T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Altmaier: Türkiye daha Avrupalı davrandı

Almanya hükümetinin Mülteci Politikaları Koordinatörü Peter Altmaier, Türkiye'nin mülteci kriziyle ilgili önerisinin mülteci akınının durmasını sağlayacağını söyledi.

10 Mart 2016 11:48


Almanya Başbakanlık Dairesi Başkanı ve Mülteci Politikaları Koordinatörü Peter Altmaier, mülteci krizinde Türkiye'nin bazı Avrupa Birliği ülkesinden daha güvenilir hareket ettiğini söyledi. Altmaier, Die Welt gazetesine verdiği demeçte, “Türkiye mülteci krizinde Avrupa'daki bazı ülkelerden daha Avrupalı davrandı” dedi.

Aynı zamanda Türkiye'nin bölgesindeki ülkelerin çoğundan daha demokratik bir hukuk devleti de olduğunu belirten Altmaier, bu bakımdan Türkiye ile somut işbirliği yapılmasının yararlı olacağını söyledi. Peter Altmaier, sınırlı sayıda Suriyeli mülteci alınmasının, Türkiye'den, iltica hareketlerinin yükünü tek başına taşıması istenemeyecek olması bakımından önem taşıdığını vurguladı.

Hafta başında Türkiye ile AB arasında temel çerçevesi üzerinde mutabakat sağlanan anlaşmayı ‘dönüm noktası' olarak tanımlayan Altmaier, “İlk kez, insani değerlerimizden fedakârlık yapmadan mülteci krizine çözüm bulma imkânına kavuşmuş oluyoruz”, dedi. Türkiye'den ilk kez böyle bir öneri geldiğini ifade eden Altmaier, bu sayede insan kaçakçılarının zararlı faaliyetlerinin tamamen önlenmiş olacağını söyledi.

Altmaier, “İnsan kaçakçısına para ödeyen mülteci iki gün sonra kendini yeniden Türkiye'de bulacağını ve parasının uçup gideceğini bilmeli. Bu anlaşmanın kararlı bir şekilde uygulanmasıyla mülteci akını derhal ve kalıcı bir şekilde sona erecektir” dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AlmanyaMülteci Politikaları Koordinatörü Peter Altmaier TürkiyeBaşbakanlık Dairesi BaşkanıMülteci Politikaları Koordinatörü Peter AltmaierTürkiyeAvrupa BirliğiDie WeltAvrupaAvrupalıAltmaierSuriyeliDeutsche Welle

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24