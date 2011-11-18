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Spor

Altınyuva'dan galibiyet primine zam ANKARA (A.A)

18 Kasım 2011 23:05

-Altınyuva'dan galibiyet primine zam ANKARA (A.A) - 18.11.2011 - Ankaragücü'nün çiçeği burnunda başkanı Sami Altınyuva, kendileri için önemli olanın ilk planda Kardemir Karabükspor maçı olduğunu, ilk icraat olarak da bu maçın galibiyet primine zam yaptıklarını açıkladı. Başkanlığa seçildikten sonra ilk demecini AA muhabirine veren Ankaragücü Kulübü Başkanı Altınyuva, Kardemir Karabükspor maçının önemine değinerek, ''Yönetim Kurulu'ndaki arkadaşlarımla bir toplantı yapacağım. Daha sonrasında da ya bu akşam ya da yarın sabah tesislere giderek teknik ekip ve futbolcularla tanışacağız. İlk planda bizim için önemli olan Kardemir Karabükspor maçı. Bu maçta mutlaka 3 puan almalıyız. Bunun için de taraftarımıza çok ihtiyacımız var'' dedi.  -Altınyuva'dan futbolculara ilk müjde- Bugün yapılan olağanüstü seçimli genel kurulda Ankaragücü Kulübü Başkanlığı görevine seçilen Sami Altınyuva, ilk icraatını da şöyle açıkladı: ''Ben ve yönetimim, futbolcu arkadaşlara eski yönetimin açıkladığı Kardemir Karabükspor maçı galibiyet priminin biraz üstünde bir prim ödeyeceğiz. Bunun müjdesini de verelim. Bu maçın kazanılmasında bizim en önemli silahımız tabi ki taraftarlarımız olacak'' diye konuştu.

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