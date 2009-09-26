Altıntop'lu Schalke:1 Dortmund:0

Almanya Birinci Futbol Ligi'ne (Bundesliga) 7. hafta maçlarıyla devam edildi.

Milli futbolcu Halil Altıntop'un takımı FC Schalke 04 ile milli futbolcu Nuri Şahin'in takımı Borussia Dortmund'un Ruhr derbisinde karşı karşıya geldikleri maçta, FC Schalke 04 deplasmanda Borussia Dortmund'u, karşılaşmanın 31. dakikasında Halil'in pasını iyi değerlendiren Jefferson Farfan'ın attığı gol ile 1-0 mağlup etti.

Karşılaşmada Nuri 90 dakika boyunca forma giyerken, Halil 73. dakikada yerini Gerald Asamoah'a bıraktı.

Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın grubunda yer alan VfL Wolfsburg, sahasında Hannover 96'yı 4-2 yendi.

Werder Bremen'in kendi sahasında 1. FSV Mainz 05'i 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada, dizindeki sorunu nedeniyle son maçlarda oynayamayan Almanya Milli Takımı'nın Türk kökenli oyuncusu Mesut Özil, 80. dakikada oyuna girdi.

Bayer 04 Leverkusen, deplasmanda Simon Rolfes'in 82. dakikada attığı golle 1. FC Köln'ü 1-0 yenerek ligde 17 puanla liderliğe yükseldi.

VfB Stuttgart da, deplasmanda Selim Teber'in takımı Eintracht Frankfurt'u 3-0 yendi. Bu karşılaşmada VfB Stuttgart'ta Serdar Taşçı 90 dakika boyunca forma giyerken, Selim 81 dakika oyunda kaldı.

Ligde bir maç eksiği bulunan Hamburger SV, 14 puanla Bayer 04 Leverkusen'in ardından ikinci sırada yer alırken, FC Schalke 04, 13 puanla üçüncü, Werder Bremen'de 12 puanla dördüncülüğe yükseldi.

Bundesliga'da bugün alınan sonuçlar şöyle:

VfL Wolfsburg - Hannover 96: 4-2

Borussia Dortmund - FC Schalke 04: 0-1

Werder Bremen - 1. FSV Mainz 05: 3-0

1. FC Köln - Bayer 04 Leverkusen 0-1

Eintracht Frankfurt - VfB Stuttgart: 0-3

Bundesliga 7. hafta karşılaşmaları çerçevesinde bu akşam Hamburger SV ile Bayern Münih karşılaşırken, yarın da SC Freiburg-Borussia Mönchengladbach ve TSG 1899 Hoffenheim-Hertha BSC Berlin karşılaşmaları oynanacak.

Bundesliga'da dün oynanan karışlaşmada da 1. FC Nürnberg kendi sahasında VfL Bochum'a 1-0 yenilmişti.