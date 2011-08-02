-ALTIN REKOR YENİLEDİ İSTANBUL (A.A) - 02.08.2011 - Uluslararası piyasada altının ons fiyatı 1.636,70 dolara kadar çıkarak yeni bir rekor kırdı. Direnç olarak görünen 1,635 dolar seviyelerini sabah saatlerinden bu yana zorlayan altının ons fiyatı öğleden sonra bu seviyeyi aştı ve 1.636,70 dolara kadar çıkarak yeni bir tarihi zirve yaptı. Dün 1.620,53 dolardan kapanan altının ons fiyatı, bugün öğle saatlerine kadar 1.616,20 dolar seviyelerine inmesine rağmen öğleden sonra 1.635 dolar seviyelerini geçmeyi başardı. Saat 15.00'i geçerken yeni zirvesi 1.636,70 doları gören altının ons fiyatı saat 15.15 itibariyle 1.634,80 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Altın uluslararası piyasada en son 1.632,91 dolarla cuma günü kapanışa doğru kırılmıştı.