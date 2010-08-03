-ALTINÖZÜ'NDE KUDUZ VAKASI ALTINÖZÜ (A.A) - 03.08.2010 - Hatay'ın Altınözü ilçesinde 4 ineği ısırdıktan sonra ölen 2 köpeğin kuduz olduğunun belirlenmesi üzerine Tepehan köyünün karantina altına alındığı bildirildi. İlçeye bağlı Tepehan köyünde bir vatandaşın ahırına giren 2 köpeğin 4 ineği ısırdıktan sonra ölmeleri üzerine ilçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri, hayvanlardan alınan numuneleri Adana Tarım İl Müdürlüğü Hayvan Hastalıkları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'ndeki laboratuvara gönderdi. Yapılan incelemede köpeklerin kuduz olduğunun anlaşılması üzerine köyde karantina uygulaması başlatıldı. Isırılan 4 inek itlaf edilirken, köydeki hayvanlara kuduz aşısı yapıldı. Karantina uygulaması nedeniyle köye hayvan giriş ve çıkışlarının yasaklandığı belirtildi.