Altınova’da tehlikeli gerilim

Doğu kökenli M.A., husumetli olduğu Oğuz Dörtkardeş’in üzerine kamyonetini sürdü. Aracın altında sürüklenen Dörtkardeş ölürken, 7 kişi yaralandı. Olayı duyan yerli halk da Doğu kökenlilerin ev ve işyerlerini tahrip etti



Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Altınova beldesinde M.A., husumetli olduğu Oğuz Dörtkardeş'in (23) de aralarında bulunduğu grubun üzerine kamyonetini sürdü. Kamyonet altında sürüklenen Dörtkardeş olay yerinde hayatını kaybederken, grup içinde bulunan 7 kişi yaralandı. Olayın beldede duyulması üzerine yerli halk, Doğu kökenli vatandaşlara ait ev ve iş yerlerinin camlarını kırdı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Dörtkardeş, Ahmet Erkul'a ait bakkalın önünde otomobilinde yüksek sesle müzik dinledi. Erkul ve Doğu kökenli apartman sakinleri, Dörtkardeş'i uyardı. Kendisini uyaranlarla tartışan Dörtkardeş daha sonra buradan ayrılıp aynı cadde üzerindeki evinin önüne gitti. Apartman sakinleri Dörtkardeş ile aralarında husumet bulunan M.A.'ya haber verdi.



M.A. gözaltına alındı



Tartışmayı duyan M.A., iddiaya göre 10 YU 130 palakalı kamyonetini, evleri önünde sohbet eden, aralarında Dörtkardeş'in de bulunduğu grubun üzerine sürdü. Kamyonet altında sürüklenen Dörtkardeş, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayda, Ezer Kırcalı (31), Ercan Taşkıran (31), Hamit Timsa (40), Adil Sarıhanlı (27), Mustafa Kaçar (25), Murat Kılınçoğlu (39) ve Enver Ceren (40) yaralandı.

Yaralılar Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken durumu ağır olan Kırcalı, ambulansla Balıkesir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olayın ardından M.A., güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Yaşanan olayın belde sakinleri arasında yayılmasının ardından tepki gösteren yerli halk, Doğu kökenlilerin işlettikleri işyerlerinin ve bu kişilere ait evlerin camlarını kırıp tahrip etti. Öfkeli kalabalık Doğu kökenli bir vatandaşa ait olan evi de ateşe vermek istedi, olay yerinde bulunan itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Doğu kökenli bir vatandaşa ait minibüs de yan yatırılıp tahrip edildi.

Güvenlik güçlerinin olaylar karşısında yetersirsiz kalması üzerine ilçeye Balıkesir ve Ayvalık jandarma komutanlıklarından 200 jandarma ve polis takviyesi yapıldı. Yerli halkın sakinleştirilmesinin ardından güvenlik güçleri Doğu kökenli vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde önlemler aldı.



