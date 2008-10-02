Altınova’da gerginlik büyüyor

Altınova'da tehlikeli gerilim



Balıkesir Altınova’da salı günkü olaylarda hayatını kaybedenlerden Ezel Kırcalı’nın cenaze töreni için toplanan 2 bin kişilik kalabalık doğu kökenli vatandaşlara ait işyerlerine saldırdı, olaya jandarma müdahale ettiBalıkesir’in Ayvalık ilçesine bağlı Altınova beldesinde, önceki gün doğu kökenli Murat Aksu’nun (18) kamyonetle aralarına daldığı gruptan Oğuz Dörtkardeş (18) ve Ezel Kırcalı’nın (31) ölümü ve altı kişinin de yaralanmasının ardından başlayan olaylar dün de sürdü. Alınan tüm önlemlere rağmen Kırcalı’nın cenaze töreninin ardından “Altınova bizimdir, bizim kalacak” diye slogan atan kalabalık arasından bazı kişiler yine doğulu vatandaşlara ait işyerlerini tahrip etti. Dörtkardeş’in cenaze törenine katılanlar da sessizce yürüyerek Türk bayrağı açtı.İnönü Caddesi’nde meydana gelen olayda iddiaya göre bir internet kafenin önünde otomobilde yüksek sesle müzik dinleyen Dörtkardeş, kendisini uyaran doğu kökenli apartman sakinleriyle tartıştı. Olayın büyümesi üzerine arkadaşlarıyla internet kafenin önüne gelen Aksu’nun kamyonetinin altında sürüklenen Dörtkardeş olay yerinde yaşamını yitirirken yedi kişi yaralandı. Kardeşinin olay yerinde olabileceğini düşünerek caddeye gelen ve ağır yaralanan güvenlik görevlisi Ezel Kırcalı da kurtarılamdı.Aksu gözaltına alınırken Altınovalılar, doğu kökenlilerin işyerleri, evleri ve araçlarının camlarını kırdı. Kalabalık doğu kökenli bir vatandaşa ait evi ateşe vermek isterken itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Bir minibüs de yan yatırılırken olaylar Balıkesir ve Bursa’dan gelen 300 kişilik takviye ekiple önlendi.Güvenlik güçleri doğu kökenli vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde de önlem alırken gece ilerleyen saatlerde toplanan bir grup, sloganlar attı. Grup jandarmanın müdahalesiyle dağıtılırken 15 kişi gözaltına alındı.Kırcalı için ikindi üzeri Altınova’da cenaze töreni düzenlendi. Namazın ardından cenazeyi mezarlığa götürmek üzere yola çıkan yaklaşık 2 bin kişi “Altınova bizimdir, bizim kalacak” sloganları atarak yürüyüşe geçti.Kalabalık yol üzerindeki doğulu vatandaşlara ait işyerlerine saldırınca jandarma müdahalede bulundu. Ancak alınan önlemlere rağmen yaklaşık 10 işyeri tahrip edildi. Olayların ardından jandarma toplam 23 kişiyi gözaltına aldı ve toplam gözaltı sayısı 39’a yükseldi.