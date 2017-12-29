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Altınova sahilinde yazlıkları soyan 4 kişi tutuklandı

Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Ayvalık ilçesi Altınova Mahallesi'nde son bir ayda sahil kesimindeki yazlık sitelerde toplam 28 eve girdikleri belirlenen 4 şüpheli, jandarma tarafından yakalandı

29 Aralık 2017 20:47

Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Ayvalık ilçesi Altınova Mahallesi\'nde son bir ayda sahil kesimindeki yazlık sitelerde toplam 28 eve girdikleri belirlenen 4 şüpheli, jandarma tarafından yakalandı. Zanlılar, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
Ayvalık ilçesi Altınova Mahallesi sahil kesiminde 21 Kasım tarihinde Martı Sitesi, Tatlısu Sitesi, Melyas Sitesi ve Öğretmenler Sitesi’ndeki 21 yazlığa giren hırsızlar, televizyon ve birçok elektronik eşyayı alıp kaçtı. 21 Aralık tarihinde de Yorgun sitesindeki 7 evde hırsızlık olayı yaşandı.
Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı öncülüğünde İskele Jandarma Karakolu ekipleri, bölgede bir ay içinde keydana gelen 28 hırsızlık olayının ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan inceleme ve araştırma sonucu güvenlik kamerasından eşkalleri tespit edilen şüpheliler O.Ö, V.D., E.K. ve M.K., jandarma tarafından Altınova\'da yakalanıp, gözaltına aldı.
Jandarmada ifadesi tamamlanan O.Ö., V.D., E.K. ve M.K., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Ayvalık Cezaevi’ne gönderildi.

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