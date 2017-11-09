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Spor

Altınordu'yu milli aradan sonra zorlu karşılaşmalar bekliyor

Mustafa KÖPRÜLÜ/İZMİR, (DHA)- TFF 1'inci Lig'de son 4 haftada 3 puanı bir arada göremeyince 9'uncu sıraya kadar gerileyen Altınordu, milli maç nedeniyle sezona verilecek aradan sonra zorlu bir fikstürle yoluna devam edecek

09 Kasım 2017 14:17

Mustafa KÖPRÜLÜ/İZMİR, (DHA)- TFF 1\'inci Lig\'de son 4 haftada 3 puanı bir arada göremeyince 9\'uncu sıraya kadar gerileyen Altınordu, milli maç nedeniyle sezona verilecek aradan sonra zorlu bir fikstürle yoluna devam edecek.
Kırmızı-lacivertliler, önce İzmir\'de zirve takipçisi Akın Çorap Giresunspor\'la daha sonra deplasmanda lider Ümraniyespor\'la üst üste iki zorlu randevuya çıkacak. Altınordu\'nun bu karşılaşmalarda alacağı puanlar Play-Off hedefindeki iddiasını ortaya koyacak. Altınordu, kötü gidişin sürmesi halinde potadan uzaklaşacak, seri galibiyetler ise İzmir ekibinin zirve inancını ortaya çıkaracak. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, \"Her fikstürün zorluğu var. Giresunspor ve Ümraniyespor\'dan çekinmiyoruz. İyi konsantre olup çıkışa geçeceğiz. Daha önce seri yakaladık, hedefimiz bunu tekrarlamak\" dedi.

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