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Spor

Altınordu'ya Alican tesellisi

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'de deplasmanda Gazişehir Gaziantep'e 1-0 yenilerek 5 puanda kalan Altınordu'da orta saha oyuncusu Alican Özfesli'nin sakatlığının ciddi olmaması teknik heyetin yüreğine su serpti

18 Eylül 2018 16:36

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de deplasmanda Gazişehir Gaziantep\'e 1-0 yenilerek 5 puanda kalan Altınordu\'da orta saha oyuncusu Alican Özfesli\'nin sakatlığının ciddi olmaması teknik heyetin yüreğine su serpti. 
Gaziantep\'te yapılan son idmanda sakatlanan genç futbolcunun ayak bileğindeki bağlarda beklendiği gibi kopma meydana gelmedi. Dört hafta takımdan ayrı kalması beklenen Alican\'ın bileğinde ödem oluştuğu ve 10 gün sonra takıma döneceği açıklandı. İzmir\'de cuma günü oynanacak Adana Demirspor ve 25 Eylül Salı günü kupadaki Pendikspor (D) maçlarında forma giyemeyecek olan Alican\'ı sağlık ekibi gelecek haftaki Hatayspor deplasmanına yetiştirmeye çalışacak. 
 

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