Altınordu'nun sırrı sistem

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) - ALTINORDU Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, son 5 yılda altyapıda ve A takım düzeyinde elde ettikleri başarıların temelinde oyun sistemi, ekip ruhu ve disiplin olduğunu açıkladı. Kulübün resmi internet sitesinde yayınlanan yazısında, milli takımlara şimdiye kadar 35 futbolcu göndererek Türk futbolunun en başarılı kulubü olduklarını belirten Eroğlu, \"Altınordu olarak, ülkemizde oynanan futbolcuya dayalı sistem yerine futbolcunun bağlı olduğu kendi sistemimizi kurduk. Gelişen süreçte belki de en önemli artılarımızdan biri bu oldu\" dedi.

Sürekli gelişim içinde olduklarını söyleyen genç teknik adam, \"Gelişime adapte olamayan her oyuncu sistem dışı kaldı. Uyum sağlayanlar ise bizlerle birlikte yükselip Çağlar Söyüncü gibi Freiburg\'a veya Cengiz Ünder gibi Roma\'ya transfer oldu. İki oyuncunun sisteme bağlılıkları gittikleri kulüplerde de devam ediyor ve yükselişlerini sürdürüyorlar\" diye konuştu.

\"Madalyonun diğer yüzünde ise sistem dışı kalan oyuncular var\" diyen teknik direktör Hüseyin Eroğlu şöyle devam etti: \"Bu oyuncuların Altınordu\'dan ayrıldıktan sonraki durumları da ortada. Sistem içerisinde bir çarkın dişlisi gibi çok önemli bir görevi başarıyla yerine getirirken dışarıya çıktıkları anda karşılık bulamadılar. Sisteme bağlı yönetim modeli Altınordu\'da 6 yaş takımlarından itibaren başlar ve A takım düzeyinde devam eder. Antrenman sistemi 5 yıllık başarılı tablonun ortaya çıkmasında da çok önemli rol oynadı. Tüm performans verilerinin ölçümlenmesi ve futbolcuya geri dönüşler verilmesi makine diye tabir edebileceğimiz bir düzen yaratmamızı sağladı. Şuna çok inanıyoruz ki ölçemediğiniz hiçbir şeyi yönetemezsiniz. Çok çalışarak bu noktaya ulaştık. Başarı tablosu altına \'Biz\' imzasını gururla atabiliyoruz.\"

