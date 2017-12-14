Altınordu'nun gol makineleri

İZMİR, (DHA) - TFF 1\'inci Lig\'de geçen hafta Grandmedical Manisaspor\'u deplasmanda 2-1 yenerek 7 hafta sonra 3 puanla tanışan Altınordu\'da forvet Mirkan Aydın ve orta saha oyuncusu Kerim Avcı, takımın gol yükünü çeken isimler oldu. Bu sezon başında kadroya dahil olan iki futbolcu, atılan 22 golün 14\'üne imza atarak takımlarına hayat verdi. Kerim Avcı ligde, Çaykur Rizespor, Samsunspor, Gaziantepspor (2), Boluspor, Giresunspor ve Manisaspor maçlarını boş geçmedi, attığı 7 golle kariyer rekoru kırdı. Mirkan da Kerim gibi fileleri 7 kez sarsarak en skorer sezonlarından birini yaşadı. Son olarak Manisaspor maçında sevinç yaşayıp 7 haftalık gol orucunu bozan tecrübeli golcü, Elazığspor, Balıkesirspor, Çaykur Rizespor, Samsunspor, Gaziantepspor ve Boluspor müsabakalarını boş geçmedi.

Takımın ağabeyi olarak üzerinde ayrı bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Mirkan, \"Altınordu\'nun Almanya\'da bile birçok kulübün sahip olmadığı olanakları var. Genç oyuncuları hiçbir kulüp bu denli güvenip oynatmaz. Burada neredeyse tüm sistem gençler üzerine kurulu. Bizler de onların önünü açmak için gelişimlerini destekliyoruz. Rıdvan Özdemir\'i son maçta böyle motive ettik. Fatih Aktay\'ın her golden sonra bana koşması da çok güzel bir görüntü. Hedefimiz kesinlikle Play-Off\" dedi.

Manisaspor galibiyetiyle zincirin kırıldığını ifade eden Kerim ise \"Ligdeki her maçta üst düzey futbol oynadığımız söyleyebilirim. Gol atamamak ve kazanamamak gençlerde doğal olarak baskıyı artırıyor ancak biz bunu takım olarak kenetlenip kırmayı başardık\" diye konuştu.

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