Altınordu'nun Dünya Kupası heyecanı

İZMİR, (DHA)

A Milli Takım ve genç milli takımlarlara bugüne kadar 35 oyuncu kazandıran Altınordu\'nun 5 futbolcusu, yarın başlayacak FIFA 2017 Dünya Kupası Finalleri\'nde ter dökecek. İzmir ekibinde forma giyen Ozan Can Oruç, Şahan Akyüz, Embiya Ayyıldız, Egehan Gök ve Berke Özer\'in yer aldığı Türkiye U17 Milli Takımı, Hindistan\'da düzenlenen Dünya Kupası\'nda B Grubu\'nda mücadele edecek. Ay-yıldızlılar, yarın Yeni Zelanda, 9 Ekim Pazartesi günü Mali, 12 Ekim Perşembe günü ise Paraguay ile karşılaşacak. 6 grupta toplam 24 takımın mücadele edeceği şampiyonada gruplarını ilk 2\'de tamamlayan ülkeler ve üçüncü sırayı alacak en iyi 4 ülke bir üst tura yükselecek. Turnuvadaki eşleşmeler ikinci turdan itibaren tek maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak. Final, 28 Ekim\'de yapılacak.

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