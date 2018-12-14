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Spor

Altınordulu futbolu Sefa eski takımlarını boş geçmiyor

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'in 16'ncı haftasında üst sıraları yakından ilgilendiren maçta pazar günü Boluspor'a konuk olacak Altınordu'da hücum oyuncusu Sefa Yılmaz, eski takımlarına karşı hep gol sevinci yaşadı

14 Aralık 2018 15:48

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'in 16\'ncı haftasında üst sıraları yakından ilgilendiren maçta pazar günü Boluspor\'a konuk olacak Altınordu\'da hücum oyuncusu Sefa Yılmaz, eski takımlarına karşı hep gol sevinci yaşadı. Sezon başında Boluspor\'dan Altınordu\'ya gelen deneyimli futbolcu, Trabzonspor\'da görev yaparken daha önce forma giydiği Kayserispor ve Aytemiz Alanyaspor ağlarını havalandırdı. 
Gaziantepspor ve Boluspor\'da top koşturan deneyimli futbolcu, Boluspor forması giyerken geçen sezon Gaziantepspor maçında yine gol sevinci yaşadı. İlginç istatistiği ile dikkat çeken Sefa, bu kez eski kulübü Boluspor\'a rakip olacak. Altınordu ile çıktığı 11 maçta henüz gol sevinci yaşayamayan Sefa\'nın eski takımı Boluspor\'a karşı gol atıp atamayacağı taraftarlar arasında merak konusu oldu.

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