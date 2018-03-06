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Spor

Altınordulu forvetler altın çağını yaşıyor

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) Spor Toto 1'nci Lig'de Play-Off hattında yer alan Altınordu'nun forvetleri bu sezon kırmızı-lacivertli formayla futbol kariyerlerinin en parlak dönemini yaşıyor

06 Mart 2018 14:52

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto 1\'nci Lig\'de Play-Off hattında yer alan Altınordu\'nun forvetleri bu sezon kırmızı-lacivertli formayla futbol kariyerlerinin en parlak dönemini yaşıyor. 
İzmir ekibinin en skorer ismi Kerim Avcı, attığı 11 golle en verimli sezonunu geçiriyor. 2014-15 sezonunda İzmir ekibinde 5 kez rakip fileleri sarsan gurbetçi oyuncu, 2015-16\'da Balıkesirspor\'da 8 gol attı. Kerim, geçen sezon Demir Grup Sivasspor\'da ise 3 gol kaydetti. Kerim\'i 9 golle izleyen gurbetçi santrfor Mirkan da Türkiye kariyerinde zirveye ulaştı. Daha önce 2014-15\'te Eskişehirspor formasıyla 1 gol atan Mirkan, bir sonraki sezon Göztepe\'de 4 kez rakip ağları havalandırdı. Golcü oyuncu İsveç ekibi Dalkurd\'da ise 12 gol attı.
Altyapıdan yetişin sağ kanat Barış, bu sezon ligin en dikkat çeken futbolcularından biri olmayı başardı. Geçen sezon A takıma yükselen ve 3 gol kaydeden genç krampon, bu sezon attığı 8 golle takımını sırtladı. İzmir temsilcisinin bir başka gurbetçi futbolcusu Erdoğan ise 6 kez rakip fileleri sarsarak kendini aştı.
 

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