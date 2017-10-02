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Spor

Altınordu'dan son 4 sezonda en iyi başlangıç

Mustafa KÖPRÜLÜ/İZMİR, (DHA)- TFF 1'nci Lig'de deplasmanda Boluspor'u 2-1 yenerek galibiyet serisini 3 haftaya çıkaran Altınordu, son 4 sezondaki en iyi başlangıcını yaptı

02 Ekim 2017 16:47

Mustafa KÖPRÜLÜ/İZMİR, (DHA)- TFF 1\'nci Lig\'de deplasmanda Boluspor\'u 2-1 yenerek galibiyet serisini 3 haftaya çıkaran Altınordu, son 4 sezondaki en iyi başlangıcını yaptı.
2014-15 sezonunda ilk 7 maçta 5 puan toplayan İzmir ekibi, 2015-16 ve geçen sezon aynı periyotta 9 puanı hanesine yazdırdı. Kırmızı-lacivertliler bu sezon ise 7 maçta 13 puan toplayarak 4\'üncü sıraya yerleşti.
Daha önce sezona kötü başlama sıkıntısı nedeniyle Play-Off\'u iki defa kılpayı kaçırdıklarını dile getiren teknik direktör Hüseyin Eroğlu, \"2014-15\'te son 10 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik almıştık ancak 1 puan eksiğimiz nedeniyle bu başarımız ilk 6\'ya yetmemişti. Geçen sezon da averajla Play-Off biletini alamadık. Bu yıl hedefe ulaşacağımıza inanıyorum\" diye konuştu.

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