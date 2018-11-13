Altınordu'da Mehmet Enes tam not aldı

İZMİR,(DHA) -

SPOR Toto 1\'inci Lig\'de son olarak deplasmanda Ümraniyespor\'la 0-0 berabere kalan Altınordu\'da bu sezon ilk kez ilk 11\'de forma şansı bulan stoper Mehmet Enes Sığırcı, sergilediği performansla teknik heyetten tam not aldı. Kırmızı kart cezalısı kaptan Hasan\'ın yokluğunda defansta görev alan 25 yaşındaki futbolcu, 90 dakika sahada kalarak rakip forvetlere göz açtırmadı. Geçen sezon Manisaspor\'da sol diz çapraz bağı yırtılması nedeniyle 6 ay futboldan uzak kalan Mehmet Enes, sezon başında transfer olduğu Şeytan\'da tamamen iyileşerek eski günlerine döndüğünü gösterdi.

