Altınordu'da Kerim Alıcı üzdü

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

SPOR Toto 1\'inci Lig\'de pazartesi günü evinde Boluspor\'u yenerek Play-Off hattındaki yerini korumayı hedefleyen Altınordu\'da sağ bek Kerim Alıcı\'nın bir kez daha sakatlanması keyifleri kaçırdı. İlk yarının sonlarında başlayan pubis ağrıları nedeniyle 7 hafta takımdan ayrı kalan genç savunmacı, şimdi de idmanda sağ ayak bileğine aldığı darbe nedeniyle sakatlandı. Bileği şişen ve Boluspor karşısında kadroda yer almayacağı öğrenilen Kerim\'in pazartesi günü MR\'ı çekilecek.

A Milli Takım oyuncu havuzunu genişletmek amacıyla 27-28\'de Şubat\'ta İstanbul\'da 1. Lig ve 2. Lig kulüplerinde forma giyen 23 yaş altı oyuncuların katılımıyla gerçekleşecek seçmelere davet edilen Altınordulu 5 oyuncu arasında yer alan Kerim Alıcı, sakatlık nedeniyle talihsizlik yaşadı.

Öte yandan cezalı Uğur ve tedavisi süren Oğulcan\'ın forma giyemeyeceği İzmir ekibinde iyileşen Fatih\'in kadroda yer alması beklenirken, hafif ağrıları olan Serkan\'ın MR\'ı temiz çıktı.