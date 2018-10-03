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Spor

Altınordu'da Kemal ve Yusuf ilk 11'de

İZMİR, (DHA) SPOR Toto 1

03 Ekim 2018 15:35

İZMİR, (DHA)

SPOR Toto 1. Lig\'de cumartesi günü İstanbulspor\'u konuk edecek Altınordu\'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu\'nun kadroda rotasyona gitmesi bekleniyor. Son 3 haftayı galibiyet alamadan geçen kırmızı-lacivertlilerde sol bekte Ali Yaşar\'ın yerine Yusuf Acer\'in oynayacağı, Hatay deplasmanında gol atan forvet Kemal\'in de Anıl\'ın yerine ilk 11\'de sahaya çıkacağı ifade edildi.
İstanbulspor karşılaşmasında mutlak galibiyet bekleyen Altınordu\'da golcü Sefa\'nın ise maçın gidişatına göre oyuna dahil olacağı bildirildi. Altınordu 6 puanla 13. sırada yer alırken, İstanbulspor da aynı puanla 15. basamakta bulunuyor. 

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