Altınordu'da Hasan tam isabet

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) - SPOR Toto 1. Lig\'de Play-Off mücadelesi veren Altınordu\'nun ara transfer döneminde Samsunspor\'dan kadrosuna kattığı stoper Hasan Hatipoğlu, ilk 3 maçında sergilediği performansla tam not aldı. Elazığspor, Ankaragücü ve Balıkesirspor Baltok galibiyetlerinde ilk 11\'de sahaya çıkan tecrübeli defans oyuncusu kısa sürede kırmızı-lacivertli takımın vazgeçilmezi oldu.

Sezonun ilk yarısında savunmada sıkıntı yaşadıklarını dile getiren teknik direktör Hüseyin Eroğlu, \"Hasan\'ın aramıza katılmasıyla defanstaki sorunumuzu çözdük. Tecrübe ve performans anlamında bize büyük katkısı oldu\" dedi.

Öte yandan Çaykur Rizespor deplasmanına hazırlanan Altınordu\'da sakatlığı devam eden forvet Fatih dışında eksik bulunmuyor.

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