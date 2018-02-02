Altınordu'da Fatih üzdü

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) - Spor Toto 1\'inci Lig\'de 20\'nci haftanın kapanış maçında pazartesi günü evinde Play-Off yarışındaki rakiplerinden Balıkesirspor Baltok\'la karşılaşacak Altınordu\'da forvet Fatih Aktay\'ın sakatlığı moralleri bozdu.

Genç santrforun yapılan kontrollerinin ardından üst adalesinde zorlanma tespit edildi. Yaklaşık 10 gün dinlendirileceği açıklanan Fatih\'in sakatlanmasıyla İzmir ekibinde gurbetçi golcü Mirkan\'ın alternatifi kalmadı. İkinci yarının ilk 2 haftasında yedek soyunan Fatih, ilk devrede 2 kez rakip fileleri sarstı. Altınordu\'da üçüncü forvet pozisyonundaki Onur, devre arasında Erzin Belediyespor\'a kiralanmıştı. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, zaman zaman kanatta oynayan Erdoğan\'ı da ileri uçta görevlendiriyor.