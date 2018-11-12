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Spor

Altınordu'da Eroğlu memnun

İZMİR, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'de deplasmanda Ümraniyespor'la 0-0 berabere kalarak galibiyet serisini 4 haftaya çıkarma fırsatını kaçıran Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, aldıkları 1 puanın iyi sonuç olduğunu söyledi

12 Kasım 2018 18:18

İZMİR, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de deplasmanda Ümraniyespor\'la 0-0 berabere kalarak galibiyet serisini 4 haftaya çıkarma fırsatını kaçıran Altınordu\'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, aldıkları 1 puanın iyi sonuç olduğunu söyledi. 
Zorlu bir deplasman maçı oynadıklarını ifade eden Hüseyin Eroğlu, \"İç sahada güçlü bir takım. Gol pozisyonlarımız vardı; ancak son vuruşu yapamadık. Ümraniye’de kaybetmemek önemliydi. Bu puan kaybını gelecek haftalarda telafi edeceğiz\" dedi. Şeytan\'da sağ kanat Sefa, sarı kart cezalısı durumuna düştü. Altınordu, milli maç nedeniyle lige verilecek aradan sonra Afjet Afyonspor\'u konuk edecek.
k istiyoruz\" ifadelerini kullandı.

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