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Spor

Altınordu'da Erdoğan ışık saçıyor

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR,(DHA) - TFF 1'inci Lig'de deplasmanda Ankaragücü'nü 2-0 yenerek gözünü Play-Off'a diken Altınordu'da Erdoğan Yeşilyurt, ikinci yarının ilk 2 haftasında sergilediği performansla takımına büyük katkı sağladı

29 Ocak 2018 17:59

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR,(DHA) - TFF 1\'inci Lig\'de deplasmanda Ankaragücü\'nü 2-0 yenerek gözünü Play-Off\'a diken Altınordu\'da Erdoğan Yeşilyurt, ikinci yarının ilk 2 haftasında sergilediği performansla takımına büyük katkı sağladı. İzmir ekibinin evinde Elazığspor\'u 2-1 mağlup ettiği maçta Barış\'ın attığı ikinci golün asistini yapan gurbetçi kanat oyuncusu, Ankaragücü önünde bir gol, bir asistle oynadı. 24 yaşındaki futbolcu Başkent\'te 17\'nci dakikada gol perdesini açarken, 65\'inci dakikada Mirkan\'ın attığı golde pay sahibi oldu.
Devre arası kamp döneminde oynadıkları üç hazırlık maçında Sancaktepe Belediyespor, Bursaspor (2) ve Kardemir Karabükspor filelerini sarsarak olumlu sinyaller veren Erdoğan, ligde kalan haftalarda ilk 6 yarışında takımının en önemli kozlarından biri olacağını gösterdi. Süper Lig ekiplerinin radarında olan kanat oyuncusunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Altınordu\'da dördüncü sezonunu geçiren Erdoğan\'a yönetim henüz mukavele uzatma teklifinde bulunmadı.
SÖMESTR TURNUVASI\'NDA BÜYÜK COŞKU
Altınordu Bölge Futbol Okulları\'nın katılımıyla organize edilen Sömestr Turnuvası\'nda üç gün boyunca heyecan fırtınası esti. Türkiye\'nin dört bir yanından gelen 2 bin 200 çocuk rekor katılımla müthiş bir tablo ortaya koydu. Selçuk\'taki İsmet Orhunbilge Tesisleri\'nde yapılan organizasyonda çocuklar 900 maç yaparken, hem sahada heyecan fırtınası estirdiler, hem de ailelerine coşku dolu dakikalar yaşattılar. Tam 4 bin 289 golün atıldığı, futbol temposunun bir dakika bile düşmediği karşılaşmalarda çocuklar bütün hünerlerini sergileyip güzel bir turnuvayı geride bıraktılar. Turnuvanın son gününü Başkan Vekili Barış Orhunbilge, teknik direktör Hüseyin Eroğlu ve A takım oyuncusu Alican Özfesli de izleyip çocuklara sertifika ve kupalarını dağıttı.

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