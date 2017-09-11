T24 LogoT24 Logo
Spor

Altınordu'da Berke'ye güvenoyu

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)- TFF 1'inci Lig'de son maçında evinde lider Çaykur Rizespor'a 4-3 mağlup olan Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, genç kaleci Berke Özer'e sahip çıktı

11 Eylül 2017 18:01

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)- TFF 1\'inci Lig\'de son maçında evinde lider Çaykur Rizespor\'a 4-3 mağlup olan Altınordu\'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, genç kaleci Berke Özer\'e sahip çıktı.
Başkan Seyit Mehmet Özkan\'ın geçen hafta, \"Berke\'nin transferi için İngiltere\'de ilk temaslarımızı yaptık\" açıklamasının ardından Çaykur Rizespor karşısında ilk 11\'e dönen 17 yaşındaki file bekçisi, kalesinde 4 gol görerek büyük üzüntü yaşadı. Milli eldivenin gollerde hatalı olmadığını dile getiren Hüseyin Eroğlu, \"Yediğimiz gollerde Berke\'nin yapabileceği fazla birşey yoktu. O iyi bir kaleci. Ayrıca olaya sadece Berke açısından bakmak doğru değil, golleri takım olarak yedik\" dedi.
Ligde ilk hafta Elazığspor deplasmanında kaleyi koruduktan sonra belindeki ağrıları nedeniyle Ankaragücü karşısında kadroya alınmayan genç eldiven, Balıkesirspor Baltok deplasmanında yedek soyunmuştu. Genç kalecinin transferi konusunda görüşülen yabancı kulüplerin, \"A takımda oynasın, görelim\" talebi üzerine Çaykur Rizespor karşısında eldivenleri devralan Berke\'nin, cumartesi günü Samsunspor deplasmanında da ilk 11\'de görev yapabieceği öğrenildi. Kaleci Berke, bu karşılaşmanın ardından 22 Eylül\'de U17 Milli Takım kampına katılıp, 6-19 Ekim tarihleri arasında Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası elemelerinde görev alacak.
ÖZKAN\'DAN ALTAY\'A SİTEM
Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, 9 Eylül\'de gerçekleşen Alsancak Stadı\'nın temel atma töreninde yaşanan gerginlik nedeniyle Altaylılara sitemde bulundu. Başkan Özkan, kulübün resmi internet sitesinden Altınordu armasının siyah beyaz renklerle kullanıldığı ve \"Gönlümüz kırıldı\" başlığıyla yayınladığı yazısında, \"Altınordu arması ve camiasının gönlü kırılmıştır. Kendi özüme ve emanet aldığımız Altınordu armasına zarar vermemek adına yıl sonuna kadar bu köşenin kepengini kapatıyorum\" ifadelerine yer verdi. Seyit Mehmet Özkan\'ın katılmadığı törende Altaylılar, Altınordulu miniklerin ön sıralarda yer almasını engellemiş ve daha sonra kırmızı lacivertliler töreni terk etmişti.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mustafa KÖPRÜLÜDHA TFFRizesporAltınorduHüseyin EroğluBerkeBaşkan Seyit MehmetMilliAyrıcaLigdeElazığsporAnkaragücüBalıkesirspor BaltokGençSamsunsporKaleci BerkeEylül U17 Milli TakımEkimDünya Kupası

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: CHP'nin muhafazakârları anlamaya çalışması önemli ama...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24