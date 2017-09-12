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Spor

Altınordu'da Barış'a görev

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)- EVİNDE lider Çaykur Rizespor'a 4-3 yenilerek üst üste 2'nci mağlubiyetini alıp 4 puanda kalan 1'inci Ligi takımı Altınordu'da sağ kanat Barış Alıcı'ya ilk 11'in yolu göründü

12 Eylül 2017 16:24

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)- EVİNDE lider Çaykur Rizespor\'a 4-3 yenilerek üst üste 2\'nci mağlubiyetini alıp 4 puanda kalan 1\'inci Ligi takımı Altınordu\'da sağ kanat Barış Alıcı\'ya ilk 11\'in yolu göründü.
Ümit Milli Takım\'dan döndükten sonra Rize temsilcisi karşısında kulübeye çekilen genç futbolcu, formayı kaptırdığı Erdoğan\'ın kırmızı kart görüh cezalı duruma düşmesiyle yeniden fırsat yakaladı. Karadeniz ekibi önünde 56. dakikada oyuna girip, 62. dakikada şık bir gole imza atan 20 yaşındaki Barış, cumartesi günü Samsunspor deplasmanında ilk 11\'de yer alacak. Şeytan\'da cezalı Erdoğan dışında eksik bulunmuyor.
Son 2 maçı kaybetmelerine rağmen karamsar olmadıklarını dile getiren teknik direktör Hüseyin Eroğlu, şöyle dedi:
\"Hücumda iyiyiz, ancak savunmada daha dikkatli olmamız lazım. Bu konuda çalışacağız. Samsun\'a kazanmak için gideceğiz. Rakibimiz yeni stadında her zamanki gibi yoğun seyirci desteğiyle oynayacak. Tecrübeli isimlere sahipler. Bizim için deplasman ya da iç saha fark etmiyor. Hedefimiz her zaman 3 puan.\"
 Teknik direktör Alpay Özalan\'ın çalıştırdığı 5 puanlı Samsunspor\'da forma giyen orta saha oyuncusu Kenan Karışık ve forvet Göksu eski takımlarına karşı mücadele edecek.

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