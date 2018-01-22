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Spor

Altınordu umut verdi

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) - TFF 1

22 Ocak 2018 16:53

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) - TFF 1. Lig\'de ikinci yarının ilk haftasında evinde Elazığspor\'u 2-1 mağlup ederek 23 puana ulaşan Altınordu, sergilediği futbolla gelecek haftalar için taraftarına umut verdi. Maçın henüz 35. saniyesinde Barış\'ın golüyle öne geçen kırmızı-lacivertliler, atak ve istekli oyunuyla Play-Off yarışında olacağının sinyallerini gösterdi. İzmir\'de bu sezon 23 Eylül 2017\'deki 3-0\'lık Gaziantepspor zaferinden ikinci galibiyetini alan Şeytan, 4 ay sonra ilk kez taraftarının önünde zafer şarkıları söyledi. Sağ kanat Barış attığı 2 golle toplam gol sayısını 5\'e çıkarırken gördüğü sarı kart nedeniyle Ankaragücü deplasmanı öncesi cezalı duruma düştü. İzmir temsilcisi deplasmanda 2-0 yendiği rakibine evinde de geçit vermemiş oldu.
İkinci yarıya iyi bir başlangıç yapmanın sevincini yaşadıklarını söyleyen teknik direktör Hüseyin Eroğlu, Elazığspor karşısında sergiledikleri etkili futbolu 90 dakikaya yaymaları gerektiğini vurguladı. Oyunun genelinde üstün taraf olduklarını ancak bazı bölümlerde rakibin oynamasına izin verdiklerini ifade eden Eroğlu, \"Hücum geçişleri, üretkenlik ve tempo anlamında hedeflediğimiz bir maçı geride bıraktık. Sadece bu futbolu karşılaşmanın tamamına yakın bir bölümüne yayma konusunda eksikliğimiz vardı\" dedi.
Geçmiş sezonlarda olduğu gibi yine ikinci yarıda daha başarılı bir grafik çizeceklerine inandığını belirten teknik patron, kazanmayı alışkanlık haline getirerek ilk 6 hedefine odaklanacaklarını kaydetti.

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