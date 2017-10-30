T24 LogoT24 Logo
Spor

Altınordu savunmasına ince ayar

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) - TFF 1

30 Ekim 2017 17:19

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) - TFF 1. Lig\'de son 3 haftada galibiyeti unutarak lider Ümraniyespor\'un 6 puan gerisine düşen 15 puanlı Altınordu\'da teknik heyet Cumartesi günü deplasmanda oynanacak Denizlispor maçında savunmada zorunlu değişikliğe gidecek. İzmir\'de golsüz sona eren Eskişehirspor randevusunda sarı kart cezalısı durumuna düşen stoperler Recep ve Uğur\'un yokluğunda defansta Seydi ile Yusuf Yalçın görev alacak.
Kırmızı-lacivertli ekipte ilk 3 haftadaki Elazığspor, Ankaragücü ve Balıkesirspor Baltok müsabakalarında ilk 11\'de yan yana görev alan ikiliden önce Seydi, daha sonra ise Yusuf Yalçın yedek kulübesinin yolunu tuttu. Formayı kaptıran altyapı patentli genç savunmacılar, Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu\'nun gözüne tekrar girmek için şans yakaladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mustafa KÖPRÜLÜDHALigAltınorduCumartesiDenizlisporEskişehirsporRecepUğurSeydiYusuf YalçınKırmızılacivertliElazığspor AnkaragücüBalıkesirspor BaltokFormayıTeknik Direktör Hüseyin Eroğlu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sevan Nişanyan, cinsel tacizciliğin manifestosunu yazdı: Size vereceği zarar nedir!...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24