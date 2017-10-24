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Spor

Altınordu-Kars 36 Spor: 0-1

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) STAT: Bornova HAKEMLER: Çağdaş Altay (xx), Ata Yıldırı (xx), Emrah Ünal (xx) ALTINORDU: Berke (xx)- Caner (x), Yusuf Yalçın (x), Seydi (xx), Ali Mert (xx), Enis (x) (Dk

24 Ekim 2017 21:13

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)
STAT: Bornova
HAKEMLER: Çağdaş Altay (xx), Ata Yıldırı (xx), Emrah Ünal (xx)
ALTINORDU: Berke (xx)- Caner (x), Yusuf Yalçın (x), Seydi (xx), Ali Mert (xx), Enis (x) (Dk.46 Murat xx), Berk (xx), Rıdvan (x) (Dk.46 Kerim Avcı x), Alican (x), Erdoğan (x), Fatih (x)
KARS 36 SPOR: Aykut (xxx)- Yılmaz (xx) (Dk.87 Burak Can), Samet (xx), Nazım Berat (xx), Sarper Salih (xx), Sabahattin (xxx), Nurettin (x) (Dk. 77 Kante xx), Bulut (xxx), Hakan (xx), Şükrü Can (xxx), Emrah (x) (Dk. 56 Abdurrahman xx)
GOLLER: Dk.90+5 Sabahattin (Kars 36 Spor)
SARI KARTLAR: Yusuf Yalçın, Erdoğan (Altınordu), Bulut, Yılmaz, Şükrü Can (Kars 36 Spor)
Ziraat Türkiye Kupası 4\'üncü tur mücadelesinde 1\'inci Lig ekibi Altınordu evinde Bölgesel Amatör Lig takımı Kars 36 Spor\'a uzatma dakikalarında yediği golle 1-0 yenilerek elendi. Tur atlayan Kars ekibinin tek golünü 90+5\'inci dakikada Sabahattin kaydetti.
1\'inci dakikada sağdan Kars ceza sahasına giren Caner\'in vuruşunda top uzak direkten döndü. Kaleci Aykut dönen topa sahip oldu.
27\'nci dakikada Erdoğan\'ın ara pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Fatih\'in vuruşunda kaleci Aykut meşin yuvarlağı kornere çeldi.
40\'ıncı dakikada Altınordu atağında Caner ceza alanına doldurdu. Fatih\'in kafa vuruşunda top kalecide kaldı. İlk yarı 0-0 sona erdi.
57\'nci dakikada konuk ekipten Şükrü Can uzak mesafeden kaleyi yokladı. Top az farkla yandan dışarı çıktı.
66\'ncı dakikada Erdoğan\'ın taçtan pasında sağdan ceza sahasına giren Fatih sert vurdu, top uzak direğin dibinden auta gitti.
80\'inci dakikada soldan ceza sahasına sokulan Altınordulu Murat\'ın yerden vuruşunda kaleci topa sahip oldu.
90\'ıncı dakikada Berk\'in defansın arkasına gönderdiği topla ceza sahasına giren Caner müsait durumda kötü vurdu.
90+5\'inci dakikada sağdan Bulut\'un kullandığı kornerde Altınordu ceza sahası karıştı. Arka direkte topu kontrol eden Sabahattin  sert bir vuruşla fileleri sarstı: 0-1.
Hakem Çağdaş Altay bu golün ardından santra yaptırmadı. Kars 36 Spor müsabakayı 1-0 kazanarak 5\'inci tura yükseldi ve galibiyeti taraftarıyla paylaştı.

 

 

 

 

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