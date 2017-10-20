Altınordu İstanbul sınavında

İZMİR, (DHA)- TFF 1\'inci Lig\'de geçen hafta evinde Adanaspor\'la 1-1 berabere kalan Altınordu, yarın deplasmanda İstanbulspor\'la kozlarını paylaşacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı\'nda saat 13.00\'te başlayacak müsabakayı Bülent Birincioğlu yönetecek.
Kırmızı-lacivertlilerde sakatlığı süren ön libero Oğulcan forma giyemeyecek. Hafta içinde hastalığı nedeniyle bazı antrenmanlara katılamayan forvet Mirkan kadroya alındı. Gurbetçi golcü için son kararı teknik heyet yarın maç saatinde verecek. İlk 8 haftada 14 puan toplayan İzmir ekibi 9\'uncu haftaya 4\'üncü sırada girerken, 11 puanlı İstanbulspor 10\'uncu basamakta yer alıyor. Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, dış sahada üst üste üçüncü galibiyetlerini almayı hedeflediklerini söyledi.