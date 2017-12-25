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Spor

Altınordu ilk yarıda beklentiyi karşılamadı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) TFF 1

25 Aralık 2017 15:35

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

TFF 1. Lig\'de deplasmanda 90+3. dakikada kalesinde gördüğü golle Büyükşehir Belediye Erzurumspor\'a 2-1 yenilerek devre arasına 20 puanla 12. sırada giren Altınordu, sezonun ilk yarısında beklentilerin uzağında kaldı.
Lige şampiyonluk hedefiyle başlayan İzmir ekibi, son 10 maçta sadece 1 galibiyet alarak zirvenin uzağında kaldı. İlk 2 ile arasında 12 puan, Play-Off barajıyla 4 puan fark bulunan 20 puanlı Altınordu, düşme hattının 6 puan üzerinde yer aldı. İç saha karnesine göre 17. sırada, dış sahada ise 5. basamaktaki Altınordu, deplasmanda 4 galibiyet, 5 yenilgi alarak hiç berabere kalmadı.
İzmir temsilcisi taraftarının önünde çıktığı 8 maçta 1 kez kazanabildi, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Altınordu, 17 haftada attığı 24 gole karşılık kalesinde 25 gol gördü. Oynadığı maçlarda ilk yarı ve ikinci yarının ilk 15 dakikalarında sadece birer gol bulan Altınordu, müsabakaların son 15 dakikalarında toplam 7 gole imza attı. İlk devre sonunda takımın en skorer ismi 8 golle Kerim Avcı olurken, bu futbolcuyu 7 golle Mirkan takip etti. Bu arada Erzurum deplasmanında penaltı kaçıran Kerim Avcı, gördüğü sarı kart nedeniyle ikinci yarının ilk haftasında İzmir\'de oynanacak Elazığspor maçı öncesi cezalı duruma düştü.

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