Altınordu ideal 11'ini buldu

Mustafa KÖPRÜLÜ/İZMİR, (DHA)- TFF 1\'inci Lig\'de üst üste aldığı 3 galibiyetle zirve iddiasını sürdüren Altınordu\'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, ideal ilk 11\'ini belirledi.

İlk 4 haftada kadroda bazı değişiklikler yapan Hüseyin Eroğlu, Çaykur Rizespor mağlubiyetinin ardından kafasındaki 11\'i şekillendirdi. İzmir ekibi Samsunspor\'u 4-1, Gaziantepspor\'u 3-0 ve Boluspor\'u 2-1 yendiği son 3 maçta aynı dizilişle sahaya çıktı. Eroğlu\'nun gelecek hafta İzmir\'de oynanacak Adanaspor karşılaşmasında yine kazanan 11\'i sahaya sürmesi bekleniyor.

Altınordu\'da kaleci Erce, sağ bek Kerim Alıcı, sol bek Yusuf Acer, orta saha oyuncusu Serkan, kanat oyuncuları Barış ve Murat ile forvet Mirkan ilk haftadan bu yana en fazla görev alan isimler arasında yer alırken stoper Recep, sağ bek Uğur Arslan, ön libero Deniz ve orta saha oyuncusu Kerim Alıcı son müsabakalarda takımın bankoları arasına girmeyi başardı. Kırmızı-lacivertlilerde stoperler Yusuf Yalçın ve Seydi, ön libero Oğulcan, orta saha oyuncusu Alican ve sol kanat Erdoğan kızağa çekildi.

EKSİK ÇALIŞIYOR

Altınordu, milli takımlarda forma giyen oyuncularının yanı sıra hasta ve sakat futbolcuların çokluğu nedeniyle Adanaspor maçının hazırlıklarını eksik sürdürüyor. Kırmızı-lacivertlilerde Kerim Alıcı, Barış, Yusuf Yalçın ve Alican Ümit Milli Takım\'da, Berke, Ozan Can ve Şahan ise U17 Milli Takımı\'nda yer alıyor. İzmir ekibinde tedavisi devam eden Oğulcan\'ın yanı sıra ve soğuk algınlığı geçiren Yusuf Acer, Deniz, Kerim Avcı, Fatih ve Berk dinlendiriliyor.