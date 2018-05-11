Altınordu gaza basacak

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de son 2 sezonda ilk 6\'yı averajla kaçıran Altınordu\'da iç transfer görüşmelere pazartesi günü başlayacak.

Yurtdışından dönen başkan Seyit Mehmet Özkan\'la bir araya gelerek raporunu sunan teknik direktör Hüseyin Eroğlu\'nun sözleşmesi sona erecek futbolcularla masaya oturacağı öğrenildi. Demir Grup Sivasspor\'la anlaşan Erdoğan\'la vedalaşan Altınordu\'da Hüseyin Eroğlu, ay sonunda serbest kalacak Serkan, Uğur, Deniz, Berkay, Murat ve Mirkan\'a yeni teklifler sunacak.

Kırmızı-lacivertliler daha sonra dış transfer çalışmalarına start verecek. Denizlispor\'dan 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Hüseyin Atakan Üner ve 23 yaşındaki gurbetçi orta saha oyuncusu Muhammed Mert\'le ilgilenen Altınordu, kadrosuna toplam 3 gurbetçi futbolcu katmayı planlıyor.

Öte yandan İzmir temsilcisinin 2\'nci Lig ekibi Niğde Belediyespor\'u pilot takım olarak olmak istediği ve Niğde ekibine 2.1 milyon TL teklif ettiği iddia edildi. Altınordu, genç futbolcularının tecrübe kazanması için bu projeyi hayata geçirecek.

