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Spor

Altınordu galibiyet peşinde

İZMİR, (DHA) TFF 1

18 Kasım 2017 15:23

İZMİR, (DHA)

TFF 1. Lig\'de son 4 maçında galibiyet yüzü göremeyen 15 puanlı Altınordu, yarın evinde 12. haftada zirve mücadelesi veren 22 puanlı Akın Çorap Giresunspor\'la kozlarını paylaşacak. Bornova Stadı\'nda saat 15.30\'da başlayacak karşılaşmayı Serkan Tokat yönetecek. Bilet fiyatları numaralı tribün 15 TL, misafir kale arkası 10 TL, VIP 30 TL olarak belirlendi.
Kırmızı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan kaleciler Erce ve Ali Emre, sol bek Yusuf Acer ve sağ bek Kerim Alıcı forma giyemeyecek. İzmir ekibinin kalesini Berke koruyacak. Cezaları sona eren stoperler Recep ile Uğur da takımdaki yerlerini alacak. Altınordu tarihinde 8 kez karşılaşıp, 4 beraberlik, 4 yenilgi aldığı rakibini ilk kez dize getirmeyi hedefliyor.
 

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