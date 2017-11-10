T24 LogoT24 Logo
Spor

Altınordu evinde kazanamıyor

  İZMİR, (DHA) TFF 1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda Denizlispor'a 2-0'lık skorla boyun eğip tırmanışa geçemeyen Altınordu, özellikle iç sahada oynadığı maçlarda başarısız sonuçlara imza attı

10 Kasım 2017 16:56

 

İZMİR, (DHA) TFF 1\'inci Lig\'de geçen hafta deplasmanda Denizlispor\'a 2-0\'lık skorla boyun eğip tırmanışa geçemeyen Altınordu, özellikle iç sahada oynadığı maçlarda başarısız sonuçlara imza attı. Şu ana kadar evinde 5 maça çıkan kırmızı-lacivertliler sadece 1 galibiyet aldı. Evinde rakipleriyle 3 kez berabere kalan Altınordu, sahayı 1 kez mağlup terk etti ve 6 puan toplayabildi. İç saha performansında düşme potasına giren Altınordu, deplasmanda ise 9 puanla 3. sırada yer alıyor. Deplasmanda Elazığspor, Samsunspor ve Boluspor\'u yenen İzmir ekibi, Balıkesirspor Baltok, İstanbulspor ve Denizlispor\'a mağlup oldu. Altınordu, gelecek hafta sahasında Akın Çorap Giresunspor ile kozlarını paylaşacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA TFFDenizlisporAltınorduEvindeDeplasmanda Elazığspor SamsunsporBolusporBalıkesirspor BaltokAkınGiresunspor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24