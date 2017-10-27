Altınordu Eskişehirspor sınavında

İZMİR,(DHA) - TFF 1\'inci Lig\'de 10\'uncu haftaya 14 puanla 6\'ncı sırada giren Altınordu, yarın evinde 7 puanı bulunan düşme hattındaki Eskişehirspor\'la karşılaşacak. Bornova Stadı\'nda saat 19.30\'da başlayacak müsabakayı Erkan Engin yönetecek. Bilet fiyatları numaralı tribünde yer alacak Altınordu seyircisi için 15 TL, kale arkasında oturacak Eskişehir seyircisi için 10 TL olarak belirlendi. Maraton tribününde ise ev sahibi ekibin futbol okulu öğrencileri yer alacak. İzmir temsilcisinin düzenlediği Cumhuriyet Kupası\'na katılan Eskişehirsporlu çocuklar da Altınordulu miniklerle yan yana maçı izleyecek.

Ligde son 2 maçında Adanaspor\'la berabere kalıp, İstanbulspor\'a yenilerek düşüşe geçen Altınordu, Eskişehirspor karşısında çıkış arayacak. Hafta içinde kupada Kars 36 Spor\'a 1-0 yenilerek elenen kırmızı-lacivertliler, sahadan galibiyetle ayrılarak taraftarının gönlünü almaya çalışacak. Şeytan\'da tedavisi süren ön libero Oğulcan dışında eksik bulunmuyor. Eskişehirspor\'un ligin skorer takımlarından biri olduğunu belirten teknik direktör Hüseyin Eroğlu, \"Rakip deneyimli oyunculara sahip. Deplasmanda ilk galibiyetlerini almaya çalışacaklar. Bizim tek hedefimiz 3 puan\" dedi.

