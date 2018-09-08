Altınordu, Beşiktaş'a konuk olacak

İZMİR, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig ekiplerinden Altınordu, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada yarın deplasmanda Beşiktaş\'la hazırlık maçı oynayacak.

Vodafone Park\'taki karşılaşma saat 17.00\'de başlayacak. Müsabakanın biletleri VIP 200 TL, diğer tribünler 25-60 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunuldu. Maçı TRT Spor naklen yayınlayacak. Beşiktaş\'ın kadrosunda ülkelerinin milli takımlarında olan Ljajic, Oğuzhan, Larin, Vida, Medel, Pepe, Babel, Utku, Fatih ve Dorukhan\'ın yanı sıra sakatlıkları olan Gökhan Gönül ve Caner Erkin yer almıyor.

Altınordu\'da ise sakatlığı bulunan Enes ve sakatlıktan çıkan Sefa forma giyemeyecek. İki takım son olarak 26 Aralık 1984 yılında Türkiye Kupası 4\'üncü tur maçında İzmir Atatürk Stadı\'nda karşılaştı. Altınordu, bu maçı Orpen Uysal ve Ömer Sağlam\'ın golleriyle 2-1 yendi. Altınordu ile Beşiktaş arasında 33 kez rakip olurken, Beşiktaş 25, Altınordu 5 galibiyet aldı. 3 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Aralarında kırmızı-lacivertliler 22 gol atarken, siyah-beyazlılar ise 74 kez gol sevinci yaşadı. En farklı galibiyet 1942-43 sezonunda Türkiye Maarif Mükafatı maçında Beşiktaş 9-0\'lık galibiyet ile ayrıldı.

ESKİ OYUNCULARA VEFA

İzmir ekibi Altınordu, daha önce iki takımda da forma giyen eski futbolcuları unutmadı. Özel maçtan önce 1968-69 sezonunda Altınordu\'dan Beşiktaş\'a transfer olan Davut Şahin, 1966-67\'de Beşiktaş\'tan Altınordu\'ya giden Yavuz Kirmanlıoğlu ve 1974-75\'te İzmir ekibinden, siyah-beyazlılara transfer olan Mustafa Güngören\'e plaket verilecek.