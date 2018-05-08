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Spor

Altınordu Atakan'ı istiyor

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) SPOR Toto 1

08 Mayıs 2018 16:22

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu\'nun dış transferde Denizlispor\'dan orta saha oyuncusu Hüseyin Atakan Üner\'le ilgilendiği öğrenildi.
Denizlispor\'la sözleşmesi ay sonunda sona erecek 18 yaşındaki futbolcunun daha sonra İzmir ekibiyle sözleşme imzalaması bekleniyor. Denizlispor altyapısından yetişen Atakan, bu sezon 12 maçta görev alırken, 1 gol kaydetti. Alt yaş gruplarında 6 kez milli formayı terleten genç krampon, kulübünde sezonun bitimine 8 hafta kala kadro dışı bırakılmıştı.
ERDOĞAN SİVASSPOR YOLCUSU
ALTINORDU\'da sol kanat oyuncusu Erdoğan, İzmir ekibiyle vedalaştı. Gurbetçi futbolcunun Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor\'la ön protokol yaptığı öğrenildi. Sözleşmesi sona erecek olması nedeniyle 31 Mayıs\'ta serbest kalacak Erdoğan, kulübüne bonservis ücreti kazandırmadan yuvadan uçacak. Başarılı futbolcu kırmızı-lacivertli formayla 4 sezonda toplam 122 resmi maçta 20 gol kaydetti.
Altınordu\'da da 7 futbolcunun mukaveleleri ay sonunda sona erecek.

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