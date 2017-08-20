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Spor

Altınordu-Ankaragücü maçından notlar

Ergin KARATAŞ/İZMİR, (DHA) - TFF 1

20 Ağustos 2017 22:41

Ergin KARATAŞ/İZMİR, (DHA) - TFF 1. Lig\'de sezona Elazığspor\'u deplasmanda 2-0 mağlup ederek başlayan Altınordu\'nun ilk 11\'inde tek zorunlu değişiklik vardı. Kırmızı-lacivertli ekipte, son antrenmanda el bileğine top çarpan 17 yaşındaki kaleci Berke, riske edilmedi. Kaleyi Berke\'nin yerine Erce korurken, altyapıdan Ali Emre de yedek bekledi. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, Berke dışında aynı kadroyu sahaya sürdü.
ALTINORDU taraftarları sezonun ilk iç saha maçına fazla ilgi göstermedi. Maraton tribünde kırmızı-lacivertli kulübün spor okullarından 300 küçük futbolcu mücadeleyi izledi. İzmir temsilcisinin taraftar projesi kapsamında artık her iç saha maçına bin spor okulu öğrencisini getireceği öğrenildi.
KONUK Ankaragücü\'nde taraftarlar, geçen sezondan sarkan cezaları nedeniyle tribünde kendilerine ayrılan bölümü boş bırakmak zorunda kaldı.
ALTINORDU\'da yaklaşık 5 yıldır sürdürdüğü A takım maçlarını tribünden izlememe kararından kadrodaki altyapı patentli oyuncuların artması nedeniyle vazgeçen Başkan Seyit Mehmet Özkan, stada yine gelmedi. Özkan\'ın sonraki iç saha maçlarında tribünde olacağı belirtildi.

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