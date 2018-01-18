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Spor

Altınordu altyapıda zirvede

İZMİR,(DHA) - ÜLKEMİZİN en büyük altyapı modelini başarılı bir şekilde hayata geçiren Altınordu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun düzenlediği Spor Toto Gelişim Ligi'nde yer aldığı tüm yaş kategorilerinde lider durumda bulunuyor

18 Ocak 2018 15:29

İZMİR,(DHA) - ÜLKEMİZİN en büyük altyapı modelini başarılı bir şekilde hayata geçiren Altınordu, Türkiye Futbol Federasyonu\'nun düzenlediği Spor Toto Gelişim Ligi\'nde yer aldığı tüm yaş kategorilerinde lider durumda bulunuyor. Geride kalan 5 sezonda altyapıda 25 kupa kazanan kırmızı-lacivertliler, 1 yaş küçük kadroyla sahaya çıktığı Elit U19 ve U17 1. Ligi\'nin yanı sıra, Elit U16, U15 ve U14 Ligi\'nde zirvede yer alarak şampiyonluklara doğru koşar adım ilerliyor. Altınordu takımları, 5 ligde bugüne kadar 79 maça çıkarken adeta gövde gösterisi yapıp sahadan 68 kez galip ayrılmayı başardı. 6 beraberlik alan gençler, sadece 5 kez mağlup oldu. Kırmızı-lacivertli gençler, birbirinden güçlü rakiplerin yer aldığı liglerde tam 293 kez gol sevinci yaşayıp, kalesinde ise sadece 56 gol gördü. Altınordu, Elit U19 1. Ligi\'nde bir maç eksiğine rağmen BŞB Erzurumspor\'un 7 puan önünde ve toplam 44 puanla zirvede yer alıyor. Altınordu U17 takımı, U17 Gelişim Ligi\'nde iki maç eksiğine rağmen Denizlispor\'un 7 puan önünde liderlik tahtında oturuyor. U16 Ligi\'nde Antalyaspor\'un 3 puan önünde lider durumda bulunan Altınordu, U15 Ligi\'nde takipçisi Göztepe\'ye daha şimdiden 16 puan fark yaptı. Altınordu U14 takımı da en yakın rakibi Göztepe\'nin 7 puan önünde namağlup liderliğini sürdürüyor.

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