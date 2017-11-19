Altınordu-Akın Çorap Giresunspor: 3-3

Giresunspor Başkanı Mustafa Temel Bozbağ mücadele sonrası fenalaştı

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

STAT: Bornova

HAKEMLER: Serkan Tokat (xx), Mehmet Cem Satman (xx), Mustafa Savranlar (xx)

ALTINORDU: Berke (x)- Musa (x), Uğur (xx), Recep (xx), Ali Mert (xx), Murat (x), Deniz (xx) (Dk. 78 Oğulcan x), Kerim Avcı (xx) (Dk. 67 Erdoğan xxx), Barış (xxx), Serkan (xx), Mirkan (x) (Dk. 74 Alican x)

AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR: Anıl (x)- Caner (xx), Aykut (x), Çağlar (xx), Hüsamettin (xx), Sinan (xx) (Dk. 90+ 3 Mert), Dodo (xx), Dimitriadis (xxx), Dialiba (xx), Carioca (x) (Dk. 38 Fatih xx), Mehmet (xxx) (Dk. 85 Dale)

GOLLER: Dk. 35 Barış, Dk. 44 Kerim Avcı, Dk. 72 Erdoğan (Altınordu) - Dk. 47 Dimitriadis, Dk. 52 (Pen.) ve Dk. 70 Mehmet (Akın Çorap Giresunspor)

SARI KARTLAR: Hüsamettin (Akın Çorap Giresunspor)

TFF 1\'inci Lig’in 12\'nci haftasında Altınordu, Akın Çorap Giresunspor ile 3-3 berabere kaldı.

Karşılaşmada ilk yarıyı 2-0 önde bitiren Altınordu, ikinci devrede üst üste kalesinde goller görüp 3-2 geriye düştü. Maçın 72\'nci dakikasında sahne alan Erdoğan ev sahibi ekibi beraberliğe taşıdı. Bol pozisyonun olduğu karşılaşmada iki takımın çabaları sonucu değiştirmedi ve taraflar sahadan 1’er puanla ayrıldı. Karşılaşma sonunda Giresunspor Başkanı Mustafa Temel Bozbağ protok tribününde fenalaştı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Bozbağ\'ın sağlık durumunun ciddi olmadığı öğrenildi.

3\'üncü dakikada Mehmet Akyüz sol çaprazdan ceza sahasına girdi, açıyı iyi kapatan kaleci Berke Özer bacak arasına doğru gelen topu kontrol edip gol izni vermedi.

6\'ncı dakikada Caner Aktaş\'ın sağdan ceza sahasına doğru yaklaşıp vuruşunda kaleci topu direk dibinde kontrol etti.

7\'nci dakikada Kerim Avcı orta saha tek hareketle rakibinden sıyrılıp savunmanın arkasına gönderdi, Barış Alıcı auta çizgisinden içeriye çıkardı, Mirkan Aydın’dan önce hamle yapan savunma tehlikeyi önledi.

13\'üncü dakikada Çağlar Birinci’nin hatalı yan pasında araya giren Serkan Göksu, kalecinin önde olduğunu görünce yaklaşık 35 metreden vurdu, top direğin hemen üzerinden auta gitti.

20\'nci dakikada Mehmet Akyüz bir anda savunmanın arkasına hareketlendi, tehlikeyi sezen Berke Özer, yayın üzerine kadar çıkarak topu ayaklarıyla uzaklaştırdı.

33\'üncü dakikada Barış Alıcı’nın ceza sahası sağ çaprazına gönderdiği topla buluşan Murat Uçar müthiş vurdu, top üst direği sıyırıp auta çıktı.

36\'ncı dakikada Caner Aktaş sağdan sıfıra inip penaltı noktası üzerine çok iyi çevirdi, Barış Alıcı gelişine sert vurdu: 1-0.

44\'üncü dakikada Çağlar Birinci’nin geri pasından gelen topu baskı altında uzaklaştırmak isteyen kaleci Anıl Atağ sektirdi, Kerim Avcı kapıp plaseyi yaptı: 2-0.

47\'nci dakikada kornerden gelen top ceza sahası dışına açıldı, Fatih Atik’in şutunda top direkten döndü, Dimitriadis kale ağzında tamamladı: 2-1.

51\'inci dakikada Caner Aktaş ile ikili mücadeleye giren Hüsamettin Tut, yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Mehmet Akyüz’ün vuruşunda top kaleci Berke Özer uzanmasına rağmen filelere gitti: 2-2.

56\'ncı dakikada Mehmet Akyüz sağdan sıfıra inip penaltı noktasına çevirdi, Dialiba düzeltip çok uygun durumda vurdu, kaleci Berke Özer’i geçen topu Caner Aktaş çizgiden çıkardı.

60\'ıncı dakikada ceza sahası dışından çekilen sert şutta, 90’a giden topu kaleci Berke Özer uzanıp bloke etti.

69\'uncu dakikada Sinan Özkan sağdan kale ağzına gönderdi, top Fatih Atik ile Mehmet Akyüz arasında bomboş kalınca müthiş bir karambol yaşandı, kaleci Berke Özer zorlu pozisyonda gole izin vermedi.

71\'inci dakikada kaleci Berke Özer ‘in kale atışında takım arkadaşı pası beklemeyince Mehmet Akyüz araya girdi, kaleyi karşıdan gören pozisyonda ceza sahasına yaklaşıp vurdu: 2-3.

72\'nci dakikada Erdoğan Yeşilyurt sağ çaprazda topla buluştu, çok zor pozisyonda baskıya rağmen köşeye vurdu: 3-3.

74\'üncü dakikada Fatih Atik ceza sahasındaki karambolde savunmadan kurtulup vurdu, kaleci Berke Özer gole izin vermedi.

76\'nci dakikada Sandro Nascimento’un 25 metreden 90’a giden sert şutundan gelen topu kaleci Berke Özer tokatlayarak kornere attı.

78\'inci dakikada Oğulcan Ülgün’ün 40 metrelik pasına Barış Alıcı hamle yaptı, kaleci Anıl Atağ son anda öne çıkıp topu kontrol etti.

85\'inci dakikada Altınordu ceza sahasındaki karambolde sağ çaprazda Caner Arıcı vurdu kaleci Berke Özer direk yanında topu bloke etmeyi başardı.

87\'nci dakikada Barış Alıcı sağdan bomboş çıktı, iki oyuncu da hamle yaptı ancak içeriye istediği gibi çeviremeyince Altınordu mutlak golden oldu.

88\'inci dakikada Sinan Özkan ceza sahası dışından müthiş sert vurdu, kaleci Berke Özer son anda uzanıp dokundu, top üst direkten kornere gitti.

90+3\'üncü dakikada soldan ceza sahasına gönderilen topta Junior Dale’in kafasında top direğin hemen üzerinden auta gitti.