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Spor

Altınordu-Adanaspor maçının ardından

İZMİR, (DHA)- ALTINORDU Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, 1-1 berabere kaldıkları Adanaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "İlk yarıda istediğimiz futbolu oynayamadık

15 Ekim 2017 21:14

İZMİR, (DHA)- ALTINORDU Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, 1-1 berabere kaldıkları Adanaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, \"İlk yarıda istediğimiz futbolu oynayamadık. Rakibe izin verdik ve cezayı kestiler. 46\'ncı dakikada kaçırdığımız net bir fırsat vardı. Golü bulsaydık farklı bir skor alabilirdik. Son dakika golüyle aldığımız 1 puanı önemli buluyorum. Bu maçtan dersler çıkaracağız\" dedi. Eroğlu, forvet Mirkan\'ın hasta olduğunu ve serumla oynadığını açıklarken, bunun mazeret olmadığını da ekledi.
Adanaspor Teknik Direktörü Kemal Kılıç ise uzatmada yedikleri golle büyük bir şansı teptiklerini ifade ederek, \"Kazansaydık üst sıralara çıkabilirdik. Yediğimiz gol bunu engelledi. Üst üste iki galibiyet istiyorduk. İlk yarıda biz ikinci yarıda Altınordu iyi oynadı. 10 kişi kaldıktan sonra oyun bizim için zorlaştı. Son anda galibiyeti kaçırdığımız için üzgünüz\" diye konuştu.

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